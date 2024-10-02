萬斯和沃爾茲激辯上屆大選結果　火藥味最濃

美國周二（1日）舉行的副總統辯論上，主持人提問若共和黨總統候選人特朗普落敗時，會否再次對選舉結果提出異議。其副手萬斯並未直接回答問題，並指摘民主黨當時封鎖社交平台上質疑選舉結果的聲音，行使網絡言論審查，才是觸發民眾上街示威，以及2021年1月6日國會山莊衝突的原因。

萬斯稱，特朗普指出2020年選舉結果出現問題，而自己認為有關問題應在公眾場合和平地辯論。他重提國會山莊衝突當日，特朗普有呼籲和平示威，也合作在同年1月20日離開白宮卸任總統職務。萬斯指摘民主黨現屆政府負面地宣傳事件，是一種言論審查，對民主構成威脅，通過大型科技公司讓美國人噤若寒蟬。他強調辯論結束後會與對手沃爾茲握手，若對方當選副總統並需要幫助，自己也會提供。

沃爾茲之後直接問萬斯是否承認特朗普在2020年選舉落敗，萬斯則強調要專注未來，反問對方是否承認副總統賀錦麗在新冠疫情後行使網絡言論審查。沃爾茲說：「這是一個該死的不回答。」萬斯說：「你不回答審查制度才是該死。」這是兩人當天辯論火藥味最濃一刻。