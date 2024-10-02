內塔尼亞胡稱伊朗將付代價　以或數天內報復石油設施

伊朗向以色列發動大規模彈道導彈襲擊後，以色列總理內塔尼亞胡周二（1日）宣布挫敗有關襲擊，有賴該國世界上最先進的防空系統，以及美國支援。他強調伊朗鑄成大錯，將為此付出代價。導彈襲擊發生時，內塔尼亞胡正與英國首相施紀賢通電話。

內塔尼亞胡在耶路撒冷召開安全內閣會議，提到以軍已擊殺的哈馬斯領袖哈尼亞、卡桑旅軍事部門指揮官戴夫、黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉和高級軍事指揮官舒庫，當時不理解以色列自衞和報復決心的伊朗政權將明白這一點；又指無論攻擊來自約旦河西岸、加薩、黎巴嫩、也門、敍利亞和伊朗「邪惡軸心」，以色列都會報復。他呼籲「世界上的光明力量」團結一致對抗德黑蘭，強調以色列將實現戰爭的所有目標，並確保生存和未來。

美國傳媒引述以色列官員透露，以軍將在未來數天內發動重大報復行動，目標可能是伊朗境內石油生產設施、定點暗殺重要人物和防空系統等戰略地點。官員指，安全內閣會議上決定對伊朗襲擊作出軍事回應，但未明確報復方式，原因之一是以方希望與美國政府協商。以色列政府尚未清楚伊朗會如何再回應以方報復，若伊朗再發動攻擊，以方需與美國中央司令部合作防禦。

內塔尼亞胡與施紀賢談及中東各地不斷升級的局勢，施紀賢以最強烈的措詞譴責伊朗攻擊，並表達英國對以色列安全和保護平民的堅定承諾，並強調黎巴嫩、加薩停火和採取行動讓人質回家的重要性。他同日與約旦國王阿卜杜拉二世通電話，兩人同意努力推動中東局勢降溫，通過外交方案解決問題。