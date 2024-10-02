以軍入黎巴嫩南部　傳與真主黨激烈交火

以色列國防軍周二（1日）開始在黎巴嫩展開地面軍事行動後，周三（2日）證實已向黎巴嫩投入第36師，參與有限且局部的行動，並發布有關照片。黎巴嫩真主黨同日指，武裝人員凌晨在黎巴嫩南部與以軍交火。美國《華爾街日報》周二報道，以軍行動預計深入黎巴嫩邊境3英里，行動可能需時數天至數周，取決於以軍收穫以及外交方面發展。

以軍周三發布新聞稿，披露過去11個月曾多次秘密越境進入黎巴嫩南部，摧毀真主黨的據點和武器，例如在邊境沿線發現地道中的武器庫，成功瓦解真主黨大規模滲入以色列的圖謀。報道引述以方官員指，最新的地面行動是上述行動的延續，以方動用更龐大兵力摧毀軍事基礎設施，例如用來填充隧道的水泥車。以軍去年11月以來越境突襲黎巴嫩南部至少70次，逗留時間超過200天，士兵以20至40人為一隊，有時在黎巴嫩境內過夜。

安全官員透露，以軍突擊部隊目前在邊境沿線的黎巴嫩平民村莊和森林地區執行任務。一名預備役軍官則指，部隊暫未與真主黨交火，但曾發現一名偵察兵，對方遭以軍開火嚇退。另一名以軍預備役士兵指，多支部隊周二留在黎巴嫩境內，其他部隊則不斷往返。真主黨周二表示，在邊境東翼一處果園發現以軍士兵接近，於是向藍線以西近30英里處的以色列境內軍隊開火。

以軍周三繼續空襲黎巴嫩首都貝魯特，宣布成功定點擊殺真主黨主要指揮官卡希爾（Muhammad Jaafar Qasir），他負責統籌從伊朗及其附屬組織向真主黨轉運武器。以軍之後再宣布，於貝魯特定點擊殺與真主黨有聯繫的敍利亞組織伊瑪目侯賽因分部指揮官哈那維（Al-Faqar Hanawi）。