【東方日報世界視線】伊朗反擊戰雲起　猶太會否知難退

伊朗反擊了。10月1日，近200枚高超音速導彈、中程導彈集中射往以色列境內軍事基地，特別是駐有F35戰機的空軍機場。以色列號稱西方最先進的防空系統一籌莫展，只擊落有限的導彈。即使美國在伊朗發射前通知以色列，部分從伊朗東部發射的，10至15分鐘便到達以國，餘者在伊朗西部發射，同樣留不了多少時間讓以國和英美駐軍反應。高超音速導彈無可攔截，其餘導彈數以百計的集中攻擊，以國鐵穹防空系統怎樣先進，亦無法逐一擊落。

伊朗此舉顯示出其強大的攻擊力量。不過，伊朗官方表示，這次是針對以色列恐怖主義暴行的反制，不是侵略，若以色列不回擊，伊朗不會繼續進攻，顯示出伊朗還是志切於避開與以色列開展大戰。

以色列想拖美國下水

問題是，以色列會否避攻伊朗？抑或是借此挑起與伊朗的大戰？以伊大戰的重要決定因素是美國，以色列一直想把美國捲入，啟動對伊朗的大戰。在加薩之後，以色列除了攻擊黎巴嫩，還四處出擊，敍利亞與伊拉克亦不能幸免，目的是要掀起中東大戰，把伊朗捲入，迫使美國出兵支持以色列的大戰。拜登政權即使不滿以色列選擇的時機，但仍然是支持以色列的用兵。拜登在伊朗導彈攻擊後，公開表達美國完全支持以色列，不顧其戰爭罪行和國際的譴責，以及聯合國大會剛以壓倒性多數票通過決議，要求以國在一年內結束對巴勒斯坦領土的佔領。金權政治、歪曲的宗教信仰和美國霸權主義，把美以兩國的精英利益綑綁起來，由猶太復國主義帶領，企圖改變二次大戰後的世界格局。

伊朗還是不願戰、不敢戰，還是希望以代理人戰爭把以色列耗死而保伊朗的國運。它的代理人即各地武裝組織，但它們卻另有本身的目標，一是與巴勒斯坦人民敵愾同仇；二是沒有國家負擔，反想一戰成功，如真主黨逐步佔據黎巴嫩政權。

它們可用宗教與民族主義熱情來發動周邊國家受壓迫的民眾作反，反美以的殖民主義，反本國親美以的傀儡政權。它們代表着伊朗1979年宗教革命後中東地區的另一場政治、軍事與宗教合體的革命，受伊朗援助，但不會被伊朗利用作外交政治工具，反倒與伊朗內部激進勢力合作，壓迫溫和派去反擊以色列和美國。以色列展開全面戰爭，恰好促使它們可團結一致，包括伊朗及其他的國家，抗以抗美。

研究院院長 陳文鴻