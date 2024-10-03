進攻黎南與真主黨激烈交火　8名以軍陣亡

以色列於當地周一（9月30日）深夜出兵黎巴嫩南部，以軍周三（10月2日）在當地與真主黨武裝分子爆發激戰，合共造成8名以軍陣亡，是地面進攻黎南以來首次有以軍身亡。真主黨首度發聲明證實，與以軍在邊境兩個村落對戰。

以軍公布，陣亡士兵中有6人隸屬精銳部隊埃格茲營，其餘2人隸屬戈蘭尼步兵旅偵察小隊，他們分別在兩場作戰中喪命。埃格茲營部隊於周三早上打擊黎南邊境一條村落的真主黨設施，他們進入一幢建築物後遇到武裝分子，雙方交火，附近區域也有數十名真主黨成員向以軍開槍、發射反坦克導彈及榴彈炮。以色列空軍無人機和坦克協助打擊武裝分子，所有以軍傷員撤離現場，送院救治。除了陣亡士兵，以軍方面還有5人重傷，數人輕傷。以軍聲稱在戰鬥中擊殺逾20名真主黨分子，並控制了交戰區域。戈蘭尼步兵旅偵察小隊陣亡士兵則在另一場戰鬥中身亡。

以色列總理內塔尼亞胡發聲明形容陣亡士兵是英雄，慰問遺屬。他指以色列正處於與伊朗「抵抗軸心」的艱難戰事，他們想摧毀以色列，但不會發生，以色列會團結一致，在神的協助下將勝利，會拯救被擄到加薩地帶的人質，讓以色列北部居民安全返回家園，保證以色列的永恆。

真主黨則指，武裝分子周三在黎巴嫩接壤以色列邊境與以軍交戰，「這是漫長戰爭的開始」。