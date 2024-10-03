美起訴5名中國公民　涉拍攝美軍基地後謊報行蹤

美國聯邦政府周三（2日）刑事起訴5名中國男子，指控他們去年在美國留學期間接近密歇根州格雷林營軍事基地拍攝，被發現後串通刪除手機照片，並誤導調查人員。

事發於2023年8月，被告當時就讀密歇根大學，他們於午夜時分在湖邊遇到猶他州國民警衞軍一名一級軍士長。其中一名被告聲稱他們是傳媒，同意離開。聯邦調查局（FBI）後來發現涉案人士在前一周，已在格雷林營附近的汽車旅館訂房。4個月後，其中一名被告離境前往南韓和中國時，在底特律機場接受邊境官員盤問，他聲稱曾在密歇根州北部旅行看流星。邊境官員檢查他的外置硬碟發現兩張軍用車輛圖片，是他遇上國民警衞軍當晚拍攝的。另外4名被告於今年3月從冰島搭飛機抵達芝加哥後受盤問，承認到過密歇根州北部，同樣指目的是看流星雨。

被告們曾於去年12月在微信討論刪除手機照片的方法，FBI指事發當晚格雷林營軍事基地正進行夏季演習。被告當時就讀密歇根大學和上海交通大學的合辦課程，各人今年春季已完成課程，他們目前未被捕，法庭文件亦無披露他們身在何處。