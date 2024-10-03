4副手圖施加影響力　國防部長下令革職

烏克蘭國防部長烏梅羅夫周二（1日）宣布，解除4名副部長職務，並指他們企圖在部門內施加影響力的行為不可接受。國防部設有8名副部長，烏梅羅夫稍後將公布新任命。

蓋達爾（Stanislav Gayder）、謝爾蓋（Aleksandr Sergiy）、傑吉爾（Yury Dzhigir）及達拉甘（Lydmila Daragan）免去國防部副部長職務。烏梅羅夫解釋指，作為一個封閉場所，國防部必須在沒有外部干擾下運作。蓋達爾去年10月獲任命為烏梅羅夫副手，負責監督內部制度，他曾在烏克蘭國家反貪局任職，現在會調往國防部其他職位。謝爾蓋是工兵出身，去年7月以來一直負責後勤，傑吉爾曾在財政部工作。烏梅羅夫任烏克蘭國有資產基金會主席時，達拉甘是他的副手，其後一同轉往國防部。

除了人事變動外，烏梅羅夫還對國防部後勤和採購部門，以及負責武器採購的國營企業展開改革。有傳烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克與烏梅羅夫、國防部情報總局局長布達諾夫關係緊張，而烏梅羅夫上周沒有諮詢布達諾夫，便把他的兩名副手革職。