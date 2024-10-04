瑞安航空737客機一周2宗事故　機輪爆裂兼機翼冒火

歐洲廉航瑞安航空的波音客機接連在意大利出事故，一架波音737 MAX 8客機周二（1日）降落米蘭的機場時，後起落架4個輪胎爆胎，客機滯留跑道，機場暫停航班升降。到周四（3日），瑞安航空另一架波音737-800型客機準備從意大利半島南部起飛之際，機翼突然冒火，機上安全疏散，機場一度關閉。

周二的事故涉及由波音737 MAX 8客機執飛的FR846航班，自西班牙巴塞隆那出發，當日早上7時55分降落米蘭貝加莫國際機場，降落時機腹後起落架所有輪胎爆裂，金屬輪框明顯磨損，機師指起因是着陸不良。客機滯留跑道，162名乘客及6名機組人員安全疏散。機場唯一的跑道留有長450米，深1厘米左右的刮痕，必須停止升降，經搶修後於同晚重開。

周四上午8時35分，FR8826航班準備從布林底希（Brindisi）起飛，前往意大利北部的都靈。客機排隊等待起飛時，機組人員發現機體冒煙，乘客拍到右邊機翼冒火，機上184人利用充氣滑梯緊急疏散，無人受傷，布林底希機場關閉近3小時。乘客憶述，在機艙聞到橡膠味，非常可怕。瑞安航空表示，FR8826航班的機組人員發現客機外冒煙，乘客順利下機並搭乘巴士返回航廈，對受影響乘客致歉。