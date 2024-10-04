首場施政演說　石破茂倡建中日戰略性互惠關係

日本首相石破茂周五（4日）在眾議院全體會議發表就任後的首次施政演說，針對自民黨派系政治獻金醜聞，他強調要恢復民眾對政治的信任，揚言重新構建安全安心且富裕的日本，地方才是經濟增長的主角，將再次啟動地方創生相關政策。外交方面，他表示要與中國推進戰略性互惠關係，並提及深圳日本男童遇襲身亡事件。

演說歷時約30分鐘，石破茂稱自民黨政治獻金醜聞導致國民對政治不信任，將與不實申報政治獻金的議員對話，要求反省，希望達成為國民的政治，而非以政治家為重。他承諾遵守《政治資金規正法》，努力提高政治獻金透明度，爭取民眾信任。

對於經濟，石破茂延續岸田內閣路線，以經濟優先於財政為基礎，實現擺脫通脹，並主張由加薪和投資推動的增長型經濟。為此，他提出在2030年前把全國平均最低時薪提高到1,500日圓（約80港元），他亦會盡快制訂經濟對策。

石破茂還強調，會基於確切的日本國家利益進行外交，加強美日同盟的阻嚇和應對能力。他期望中國發展戰略性互惠關係，但同時對東海、南海局勢表達擔憂，也稱深圳的日籍男童遭襲身亡事件是絕對不能坐視不管。