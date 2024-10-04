哈梅內伊罕有布道　籲回教國家團結克服敵人

以色列接連擊殺以伊朗為首的「抵抗軸心」的各組織領袖後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊周五（4日）罕有公開布道，是繼2020年革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）遇害後首次。哈梅內伊指，伊朗近期針對以色列的軍事行動是最低限度懲罰，若有必要伊朗未來將繼續進行同類行動。

德黑蘭大莫薩拉清真寺周五清晨舉行紀念儀式，悼念已故真主黨領袖納斯魯拉和伊朗革命衞隊將領尼爾福魯山（Abbas Nilforooshan）。民眾手持納斯魯拉、蘇萊曼尼等降亡將士的照片前往會場。哈梅內伊出席紀念儀式後，主持回教周五禮拜並公開布道，期間將一把步槍倚在身前。他形容納斯魯拉是其兄弟和驕傲、黎巴嫩的閃耀明珠，對納斯魯拉殉難感到悲傷和哀悼，並指今次布道面向整個回教世界，特別為黎巴嫩和巴勒斯坦而進行。

對於伊朗近日向以色列發射導彈，哈梅內伊強調伊朗武裝部隊的行動合理合法，部隊在履行職責時將不緩不急。至於哈馬斯去年10月7日入侵以色列將近一年，哈梅內伊強調該行動是合法的國際行動。他指伊朗民族的敵人，也是伊拉克、黎巴嫩、埃及，以至所有回教徒的敵人，並呼籲回教徒團結，同享真主無窮無盡力量，又批評造成中東地區戰爭、不安全和落後的主要原因以色列政權的存在，以及聲稱要在中東尋求和平與安寧的其他政府。