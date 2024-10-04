英棄印度洋領地主權　保留軍事基地控制權99年

英國政府周四（3日）宣布將放棄英屬印度洋領地查戈斯群島（Chagos Islands）主權，交還印度洋島國毛里裘斯，但會保留在主島迪戈加西亞（Diego Garcia）的英美軍事基地控制權至少99年。在野保守黨質疑工黨政府拱手讓出群島，令與毛里裘斯貿易關係密切的中國有機可乘。

外交大臣林德偉指，與毛里裘斯達成的協議解決英國在非洲最後一塊海外領地之主權爭議，加強英方在保障全球安全方面的角色，並可能為數十年前被迫離開的原住民重返家園鋪路。美國總統拜登歡迎協議，指出迪戈加西亞讓美國能夠通過支援行動，展現對於區域穩定的共同承諾，對抗最具挑戰性的安全威脅，在國家、區域和全球安全中扮演重要角色。

英國自1814年起控制查戈斯群島，1965年劃定為英屬印度洋領土，之後把當地近2,000名居民驅逐到毛里裘斯等地，在群島興建空軍基地後租借予美國海軍。聯合國大會2019年通過不具約束力決議，認定英國強迫居民離開是錯誤，應放棄對群島的控制。影子保安事務國務大臣董勤達批評協議損害英國盟友，為中國在印度洋獲得軍事據點創造可能性。