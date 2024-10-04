從香港買假iPhone詐換新機　美2華漢罪成入獄

美國馬里蘭州兩名中國男子涉嫌從香港進口假冒iPhone手機，把超過6,000部假手機交至蘋果公司美國門市維修，更換正版新機牟利。他們在美國多項郵件詐騙罪成，周三（2日）分別被判入獄超過4年不等及罰款。

34歲中國公民孫浩天（Haotian Sun，音譯）、34歲中國公民薛鵬飛（Pengfei Xue，音譯），被指在2017年5月至2019年9月期間，透過物流公司聯合包裹（UPS）位於哥倫比亞特區的不同信箱，接收偽冒手機，之後偽造手機的序列號和國際流動裝置辨識碼（IMEI），再交至蘋果公司零售店和專賣店維修，令蘋果公司蒙受250多萬美元（下同，約1,950萬港元）的損失。兩名被告於2019年12月5日被捕，哥倫比亞特區聯邦地區法院陪審團今年2月20日裁定兩人一項串謀實施郵件詐騙罪成，孫浩天和薛鵬飛另分別被判一項和六項郵件欺詐罪成。

法院周三判刑，孫浩天判入獄57個月、出獄後接受3年監督，並被勒令向蘋果公司賠償約107萬美元（約834萬港元），同時沒收約5.3萬美元（約41萬港元）。薛鵬飛被判入獄54個月、出獄後接受3年監督，向蘋果公司賠償約39.7萬美元（約309萬港元）和沒收1.98萬美元（約15萬港元）。