Bruce Springsteen撐賀錦麗　馬斯克將為特朗普站台

距離大選不足一個月之際，美國搖滾傳奇歌手斯普林斯汀（Bruce Springsteen）周四（3日）宣布支持民主黨總統候選人賀錦麗。富豪馬斯克（Elon Musk）同日在旗下社交平台X宣布，他將於周六（5日）為共和黨總統候選人特朗普站台，特朗普當天將重返自己今年7月遇刺的賓夕凡尼亞州巴特勒縣造勢。

斯普林斯汀在社交平台Instagram上載影片，形容今屆是美國史上最有影響性的選舉之一，並讚揚賀錦麗致力實現美國尊重並包容所有人的願景，與他自己過去55年寫歌描繪一致。屢次反對特朗普的共和黨前聯邦眾議員、前副總統切尼女兒伊莉沙白（Liz Cheney）周四倒戈在威斯康辛州為賀錦麗站台，她指自己今屆將首次票投民主黨，強調不能讓釀成2021年1月6日衝擊國會山莊事件的特朗普掌權。

另一邊廂，特朗普也開始使用社交平台X的推送功能宣傳。連日來，每名用戶點讚特朗普一篇有關呼籲北卡羅萊納州投票的推文後，將收到特朗普官方帳戶自動回覆致謝，內容均為「感謝您喜歡我的文章！ 我會向您發送北卡羅萊納州重要的選舉更新資訊，確保您已準備好在11月5日之前投票予特朗普。」有關回覆最初在不同圈子內廣為傳播，各人對特朗普注意到自己而震驚。