馬英九稱台灣不是棋子　兩岸問題無外國介入空間

台灣前總統馬英九日前到訪母校美國哈佛大學並發表演說，他指台灣不是棋子，兩岸的未來發展應由兩岸人民自己決定，沒有外國介入的空間，台灣總統賴清德的「新兩國論」已引發美國政商及學界疑慮，所謂的「疑賴論」在國際社會四起。

馬英九基金會周五（4日）表示，馬英九指出大陸多次表明只要兩岸都認同自己是中華民族，任何事情都可以坐下來談，也期盼台灣民眾多來大陸走走，大陸民眾也多去台灣看看。遺憾的是賴清德沒有回應這份善意，甚至在就職演說公開宣示「新兩國論」路線，引發大陸強烈反應，不只發動大規模圍台軍演，更進一步公布懲戒「台獨」勢力的法律規定。馬英九呼籲賴清德應改變路線，以兩岸和平、台灣人民安全為念，回歸一中原則，重建兩岸互信，為兩岸及區域帶來和平。

賴清德同日在台灣總統府接待德國馬歇爾基金會跨大西洋訪台團，指出台灣面對大陸文攻武嚇，增加國防預算也提升國防、民生、災防、民主四大韌性，期盼與民主夥伴國家共同撐起民主保護傘，期待與美國及歐盟有更多的經濟交流合作，團結面對威權主義擴張威脅。

另外，美國智庫「捍衞民主基金會」指，現代全球化創造了更多經濟聯繫，大陸可加以利用達到脅迫目的，並可能用經濟及網絡戰迫使台灣投降，而不必直接動武，這個情境容易被忽視，將對美國構成挑戰，華府應妥善應對。