NASA學生火箭發射挑戰賽　全國挑選71支團隊

美國太空總署（NASA）周五（4日）宣布，已從全國各地挑選了71支團隊參加學生火箭發射挑戰賽，旨在激發學生對STEM（科學、科技、工程及數學）的興趣，參賽者將設計及建造高性能業餘火箭和有效載荷，並接受NASA專家評定。

挑戰賽為期9個月，參賽團隊來自初中、高中及大學，各自挑戰難度不一。除火箭工程外，團隊還必須參與外展工作，例如與學校合作並維護社交媒體帳戶，最終眾人將前往亞拉巴馬州麥迪遜縣試射火箭，地點位於亨茨維爾馬歇爾太空飛行中心附近。

由於NASA正着力準備月亮女神號載人登月計劃，是次比賽亦與時俱進，從月亮女神號計劃吸取靈感，學生們將模擬任務控制中心，並收到模擬太空人報告，如同正在參與月亮女神號任務一樣，與太空人進行即時通訊。

學生火箭發射挑戰賽始創於2000年，迄今已有數千名學生參加，其中許多人成功獲NASA錄用。NASA馬歇爾太空飛行中心技術協調員埃克哈特（John Eckhart）表示，挑戰賽已跨越四分之一世紀，這段非凡旅程證明了無數學生、教育工作者和導師的奉獻精神、聰明才智和熱情，他們為該計劃的成功做出了貢獻，比賽帶來的成果遠超NASA預期。