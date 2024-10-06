【東方日報世界視線】馬克龍卸下戰袍　促歐盟搞好經濟

法國總統馬克龍日前應傳媒邀請，到德國參與《柏林全球對話》（Berlin Global Dialogue）研討會，發表他對歐洲未來發展的觀點。

首先，馬克龍認為歐洲如今最大的風險，是經濟增長困難，同時又要應對氣候變化、人工智能研究落後，以及安全防衞等問題，整體表現比美國和中國差。他同時批評歐盟不團結，經濟體制上不整合，無法比擬美國和中國的實力。

其次，馬克龍認為過去建立的全球自由貿易體制已經被破壞，若中美不依從自由貿易規則，變成保護主義，歐洲就無法遵守，也要進行補貼或使用其他方法，營造與中美相同的競爭環境。這亦充分解釋他為何支持對中國電動車增加關稅。

第三，他認為歐盟要在2050年全面實現碳中和，就一定要平衡工業與環境的和諧協作，不能犧牲工商業利益及國際競爭力，他建議加大新能源及科技投資，不要盲目加強環境保護法則，損害經濟發展。

馬克龍指出，歐盟成員國不能個個都希望自己是科技創新冠軍，而是要集中資源搞好一個冠軍──歐洲，不是27個冠軍。他建議強化歐洲的統一工業政策，有效推動研發、創新科技，大力資助主要企業建立在防衞、清潔能源、人工智能、醫療衞生等方面的國際優勢，這一切無疑是要建立歐洲防衞及戰略自主。

歐盟目前有一定的優勢，例如歐洲儲蓄率比美國高很多，但美國加息周期使其中三分之一資金湧向美國，故此馬克龍建議建立歐洲資本聯盟（European Capital Union），善用公共及私人財富發展。然而，歐盟面對的困難是不團結，德國、法國政治向右及向左走，出現民粹撕裂，意大利在胡混，西班牙自滿自足，希臘只會要錢，匈牙利親俄，東歐成員國迷失方向，要整合非常困難。

今次馬克龍一改鷹派語調，隻字不提俄羅斯及俄烏戰爭，更不提法國如何領導歐盟成員國支援烏克蘭抗俄，只着眼歐盟如何重新壯大，追求獨立自主，也暗示要與美國經濟抗衡競爭，其實正正是受到國內及德國左翼和右翼民粹黨派的壓力，它們一致要求法德政府與俄國及伊朗緩和緊張關係，與中國和平競爭及合作，與印度和東盟發展關係，並重新建立與非洲大陸的合作和信任。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻