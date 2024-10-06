以巴戰爭屆滿周年　全球多地出現示威

以巴戰爭即將屆滿周年，並蔓延到更多地區之際，世界多地如英國倫敦、法國巴黎、意大利羅馬、菲律賓馬尼拉和南非開普敦等有示威者上街，要求終結加薩戰事。

倫敦市中心的遊行吸引約4萬名支持巴勒斯坦示威者，示威隊伍經過之處，還有親以色列人士揮舞旗幟。據警方稱，抗議活動期間有15人被捕，但警方並未說明被拘留者是否來自任何一個團體。

在羅馬，約有6,000名抗議者不顧禁令，在市中心遊行。由於示威活動爆發衝突，警方還發射了催淚氣體和水炮，以驅散人群。德國首都柏林，示威活動吸引約1,000人參與，他們高舉巴勒斯坦旗，高喊「種族滅絕元年」。

法國巴黎的一名黎巴嫩裔抗議者指︰「我們很擔心爆發區域戰爭，因為目前與伊朗、伊拉克和也門的關係相當緊張」。在菲律賓首都馬尼拉，活動人士在美國大使館前發動示威，抗議美國向以色列提供武器，抗議群眾還與防暴警察發生衝突。

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月7日跨境攻擊以色列南部，引發戰爭。根據以國統計，攻擊造成1,200人喪生，另有約250名以國民眾遭扣為人質。根據加薩衞生部，以色列隨後對加薩的攻擊已造成近4.2萬名巴人死亡，並導致該地區的230萬人口幾乎全數流離失所。