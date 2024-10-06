大選一周回顧　特朗普重回遇刺地　賀錦麗兩訪災區

美國大選倒數最後一個月，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗，以及共和黨總統候選人、前總統特朗普繼續密鑼緊鼓到各州拉票，特別是關鍵搖擺州。過去一周，最受關注的是今屆大選唯一一場副總統候選人辯論，以及兩名總統候選人分赴颶風海倫妮吹襲的受災州份視察，包括喬治亞州和北卡羅萊納州等搖擺州。特朗普更在上周六（5日）的倒數1個月當日，重返他7月13日遇刺受傷的賓夕凡尼亞州巴特勒縣同一地點造勢。以下是上周日（9月29日）至上周六（10月5日）的一周大選重點回顧：（美國時間）

【9月29日】

•特朗普當日到賓夕凡尼亞州伊利縣拉票，這是他一個月內第4次在賓夕凡尼亞州造勢。他攻擊賀錦麗和拜登為是「智障」，言論引起部分共和黨人不滿，有議員認為這不僅攻擊賀錦麗，更侮辱了真正的智障人士，令人憤概且不可接受。特朗普在拉票期間還譴責非法移民問題，形容部分犯下拐帶兒童、販毒、黑幫等暴力犯罪的移民是最糟糕的人。

•賀錦麗在內華達州克拉克縣拉斯維加斯出席競選活動，公布針對住房、兒童保育及就業政策的政綱。

【9月30日】

•《紐約時報》公開為賀錦麗背書，形容她是擔任美國總統的唯一愛國選擇。

•特朗普指摘賀錦麗在社交平台上傳她坐在副總統專機「空軍二號」，用耳機聽取颶風海倫妮災情報告的照片是擺拍，因為她的耳機線疑似沒有插入手機。

【10月1日】

•特朗普的副手萬斯與賀錦麗競選拍檔沃爾茲出席今屆大選的唯一一場副總統候選人辯論會，他們分別集中攻擊對手陣營的總統候選人，並聚焦墮胎權、非法移民、中東議題及槍械問題，與中國有關議題則非常有限。

【10月2日】

•颶風海倫妮吹襲美國東南部造成嚴重災情，賀錦麗到受災喬治亞州視察，這是她出任副總統以來，首次到訪災區。喬治亞州屬於關鍵搖擺州。

【10月3日】

•賀錦麗在關鍵搖擺州威斯康辛州舉行造勢集會，獲共和黨藉的前副總統切尼女兒伊莉沙白倒戈站台。

•特朗普在關鍵搖擺州密歇根州舉行造勢集會。

【10月4日】

• 賀錦麗到密歇根州爭取阿拉伯裔選民支持，抨擊特朗普一旦當選將削弱就業機會，同時對以巴戰事規模和黎巴嫩平民傷亡表示憂慮，正努力協助結束戰事。

•特朗普則到北卡羅萊納州拉票，會上與拜登唱反調，提出以色列應該打擊伊朗的核設施反擊。

•拜登罕有出席白宮記者會，有信心美國大選公平舉行，但警告若特朗普及萬斯落敗，他們可能拒絕接受結果。

【10月5日】

•特朗普重返賓夕凡尼亞州巴特勒縣的遇刺地點造勢，獲美國富豪馬斯克站台拉票。

•賀錦麗再到北卡羅萊納州視察風災災區善後工作，是她4天內第二度到訪災區。