美媒：華黑客網攻美電信商　疑存取聯邦竊聽系統資料

美國傳媒上周六（5日）報道，與中國政府有關的黑客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）最近滲透了美國3間電信商的網絡，可能藉此從用於處理法院授權網絡竊聽請求的聯邦政府系統，竊取資訊。

知情人士透露，過去數月或更長時間以來，黑客可能已經掌握美國政府協調合法取得通訊資料的網絡基礎設施存取權限，這構成重大國家安全風險，黑客還可以存取其他更通用的網絡流量。受影響供應商包括Verizon Communications、AT&T，以及Lumen Technologies，今次的廣泛入侵事件被認為是潛在災難性安全漏洞，相信鹽颱風的目標是收集情報，黑客疑似從網絡服務供應商收集大量網絡流量，亦有迹象表明他們網攻了美國以外的網絡供應商。

美媒指，上述網攻是最近幾周發現的，美國政府和微軟等私營企業的安全分析師仍在確認攻擊範圍，以及黑客查看和外洩的資料程度。一名知情者表示，美國政府認為今次入侵具有歷史意義且令人擔憂。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應指，中方堅決反對並打擊一切形式的網絡攻擊及網絡盜竊，他指摘美方把網絡安全問題政治化，抹黑中國。館方亦否認北京支持的黑客入侵美國電信公司，批評有關報道歪曲事實。