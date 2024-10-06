全國黴漿菌病例創10年新高　東京都有患者具抗藥性

日本傳媒報道，東京都政府上周四（3日）公布的數據顯示，截至9月29日當周，都內25間醫療機構合共通報74名黴漿菌患者，平均每間醫療機構的患者人數達2.96人，較前一周平均的2.8人還高，是連續第2周創歷史新高。另外，全日本的平均黴漿菌病例數也創10年新高，當中以福井縣病例數最多，其次為東京都、岐阜、茨城、大阪。值得注意的是，東京已有患者對抗生素產生抗藥性。

日本國立感染症研究所統計顯示，9月16日至22日當周，日本全國500間定點醫療機構的黴漿菌患者人數平均為1.48人，已連續4周增加，也是過去10年來同期最高。按都道府縣來看，福井縣病例數最多，平均為3.33人，其次是東京都及岐阜各2.80人，茨城為2.69人，大阪2.61人，廣島2.55人，青森及埼玉各有2.50人，愛知縣為2.47人。

黴漿菌較常影響兒童，日本厚勞省數據指出每年通報病例中，高達80%為14歲以下孩童，感染黴漿菌可能出現發燒、全身不適、頭痛、咳嗽等症狀，部分患者會發展為嚴重肺炎，或因高燒而需住院，極少數患者會出現腦炎。日媒指，東京都一間兒科、內科診所今年4月至今一共確認83名黴漿菌患者，當中13人對抗生素有抗藥性。診所所長田村剛指出，7月學期結束後有一波小學生為主的患者，7月中旬盂蘭盆節假期結束後病例數稍降，但9月初開始患者人數又增加，包括成人及學齡前兒童。