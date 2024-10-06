博物館展出照片　揭忠犬八公成名歷程

日本秋田犬八公以對主人的忠誠聞名於世，被譽為「忠犬八公」，最終於1935年離世。東京白根紀念涉谷區鄉土博物館及文學館近日展出一張八公的罕見舊照片，經日媒調查發現，這張照片曾在1933年11月刊登於報紙，正是由於當時的報道，令八公的事迹廣為流傳。

八公於1923年出生，翌年獲收養，在主人於1925年去世後，牠仍然每天會到涉谷車站迎接對方回家。照片具體拍攝年份不詳，但據推測應該是在八公主人去世後，可見一名涉谷車站職員在餵八公食物，八公則伸出左手回應。照片捐贈者五味堅治已91歲高齡，而他的父親正是照片中餵八公食物的車站職員，名為五味嘉三郎。

經日媒梳理，這張照片刊登後，有關八公的新聞逐漸增多，亦在國內掀起八公熱潮。包括1934年涉谷區前的八公像落成、八公的故事被編入教科書等事件均被傳媒報道。日媒分析指，當時的日本社會倡導忠誠和名譽，八公亦因此被作為典範。

由於五味堅治年幼喪父，加上報社資料在二戰期間流失，無人能夠得知拍攝這張照片的記者是誰，以及照片背後的故事。白根紀念涉谷區鄉土博物館及文學館研究員松井圭太表示，考慮到當時的記者習慣將新聞照片送給被拍攝者，因此五味嘉三郎很有可能是從記者手中獲得這張照片。