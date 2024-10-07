供應偷工減料零件　波音意大利承包商捱告

意大利布林迪西省檢察官上周六（5日）起訴美國飛機製造商波音2間承包公司和7人，指涉嫌向意大利飛機製造商萊昂納多公司（Leonardo）供應偷工減料零件，零件最終用於波音787​夢幻客機，構成航空安全風險，各人被控詐騙及違反飛機安全守則。

在波音投訴夢幻客機部分零件生產有問題後，檢方2021年展開調查，發現涉事承包商生產部分飛機零件時，使用更便宜且不符合規定的鈦和鋁，從而節省大筆原料成本，導致飛機零件的靜態和抗應力特性大幅降低。航空專家確認問題至少涉及4,829個鈦合金零件和 1,158個鋁合金零件。調查認為，不符合規定的結構組件長遠可能危及飛機安全，促使波音對有關飛機啟動特別維護行動。

英國傳媒引述消息指，受查兩間公司分別是萊昂納多公司前供應商「Manufacturing Process Specification」，及其已破產的前身公司「Processi Speciali」，公司擁有人因格羅索（Antonio Ingross）及其父親溫琴佐（Vincenzo）同被檢控。他們的代表律師稱，兩人確信他們的行為完全尊重法律。