地理受限　澳洲前副防長料難介入台海衝突

澳洲前副防長迪布（Paul Dibb）近日發文警告，俄羅斯與北約的對抗升級，可能為中國大陸攻台提供機會。即使澳洲有意介入台海衝突，地理因素將大幅度限制澳洲的戰力投射。

迪布指出，一旦大陸對台發動攻擊，可能引發連鎖反應，儘管台灣不屬於澳洲的直接戰略利益，但若大陸成功佔領台灣並擊退美國，大陸或會向南擴張，在澳洲周邊設立軍事基地，美國也可能因戰敗而回歸孤立主義，導致澳洲陷入戰略孤立。如此一來，日本和南韓將被迫向大陸讓步，令大陸在東亞取得軍事主導地位，促使日韓發展核武自保。澳洲若失去美國支持，國防能力將大幅削弱，對國家安全構成嚴重威脅。他認為與烏克蘭相比，台灣在澳洲的國防規劃中扮演更為直接且重要的角色。

針對迪布的分析，澳洲悉尼大學教授巴博斯（Salvatore Babones）認為兩岸現階段只能稱為「台海對峙事態」，基本上與澳洲的國家安全無關。澳洲國際關係觀察家蔡芳婷（Sophia Tsai）則認為，澳洲依賴海上航線進行貿易，台海衝突將對澳洲貿易及與世界其他地區的聯繫產生直接而且不利影響。台灣國防安全研究院學者王彥麟表示，只要北京當局決策者保持理性，各國與大陸的經貿關係有助抑制陸方輕易發動戰事的動機。