哈馬斯誓言打長期消耗戰　仍有能力伏擊以軍

周一（7日）是巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯大規模突襲以色列一周年，哈馬斯發言人奧貝達（Abu Obeida）當日揚言會繼續進行一場長期的消耗戰，這對敵人來說是痛苦且代價高昂的，並抨擊美國支持以色列。

奧貝達讚揚哈馬斯去年10月7日對以色列實施現代最專業、最成功的突擊行動，給以色列國防軍帶來了恥辱性的失敗，又指行動是先發制人打擊，目的是避免以色列計劃對哈馬斯採取重大行動，同時是對以色列侵犯耶路撒冷阿克薩清真寺大院、擴建定居點、虐待巴勒斯坦囚犯及封鎖加薩地帶的回應。

奧貝達亦向黎巴嫩真主黨喊話，指哈馬斯對真主黨的堅定和勇氣充滿信心，相信該組織能夠像已故真主黨領袖納斯魯拉所承諾般，對以軍造成重大損失。以色列接連擊殺哈馬斯和真主黨領袖，奧貝達形容暗殺政策是兩個組織勝利的標誌，也是侵略者遺憾和失望的根源，領導者和戰士都會有繼承者，這片土地生產抵抗戰士，就像它生產橄欖一樣。對於人質，他指哈馬斯殺害他們是不合理的，但人質命運與以色列的行動息息相關，加薩戰事持續愈久，人質風險愈大。他警告，人質面臨非常艱難的處境，心理和健康狀況已經變得非常糟糕。

同日，哈馬斯前領袖馬沙爾指雖然哈馬斯損失慘重，但一定會像鳳凰一樣浴火重生，並繼續招募戰士和製造武器，仍有能力向以軍發動伏擊。他直言，只要以色列總理內塔尼亞胡繼續執政就不會有和平前景，只要以色列佔領存在，該區就是一枚計時炸彈。