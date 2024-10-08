華海警船於黃岩島　向菲公務船射水炮

中國海警船過往亦曾在南海向菲律賓公務船發射水炮。

中國和菲律賓在南海主權爭議日益緊張，菲律賓海軍周二（8日）聲稱中國海警船在黃岩島一帶，向菲方公務船發射水炮。中國海警局新聞發言人劉德軍周二（８日）表示，未經中國政府允許，菲律賓3001、3002號船當日執意闖入黃岩島附近海域。中國海警船全程追蹤監視，敦促菲方立即停止侵權行徑。菲律賓總統小馬可斯同日簽署法案，加強發展菲律賓國防工業，以減少依賴進口原料。

菲律賓海軍發言人特立尼特（Vincent Trinidad）表示，周二上午獲悉一艘中國海警船在黃岩島用水炮襲擊菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）船隻。菲媒報道，BFAR船隻當時計劃向菲律賓漁民分發補給物資。劉德軍表示，中國海警船全程追蹤監視，依法採取管制措施，現場操作專業規範、正當合法。而中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

另一邊廂，小馬可斯指國防法案核心是培育強大且可持續發展的國防工業，對處於地緣政治變化和動盪支點的菲律賓，是合乎邏輯的一步。新法將提供稅務減免和政府支持融資，促進並鼓勵對國防技術和生產的投資。菲律賓會優先開發符合自身獨特需求的系統，以應對不斷變化的威脅，特別是傳統系統可能無法完全應對的不對稱威脅。菲方也會優先在國內生產關鍵國防項目，包括小型武器、戰術車輛到更複雜系統。