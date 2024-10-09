【東方日報世界視線】美民主共和政經　各出其謀遏中國

美國GDP佔全球的25%，是世界第一大經濟體，美元亦是外貿的主要貨幣。美國更自詡新冠疫情後，在就業和消費領先全球所有先進經濟體，而最近聯儲局大幅減息半厘作為減息周期的開始，顯示美國放寬借貸以活化投資及消費，會為下任總統帶來經濟好景。

然而，美國的中下階層普遍認為通脹高企使消費品更昂貴，又自覺就業狀況及收入欠佳。亦有美國經濟學家認為目前當地經濟前景混亂，不僅大選前景不明朗，無論特朗普還是賀錦麗都沒有全盤及確切的經濟政策，生產投資及消費者都在觀望，只有一點是明確的，就是要全盤針對中國。

明確的是，特朗普聲言當選後會向中國進口的貨品徵收60%關稅，又曾稱將對中國車企在墨西哥廠房生產的電動車加徵100%關稅；對不用美元交易的國家，甚至所有外國入口的商品都徵收10%關稅。賀錦麗批評特朗普的泛徵稅政策，只會增加消費者的負擔，特別是能源、食物及衣物。經濟學家也批評，美國有三分之一的入口貨品是供應予國內生產及銷售，無差別徵稅只會傷害這方面的經濟營運。

賀錦麗表面上反對泛徵稅政策，但實際上拜登政府也宣布決定對部分中國進口產品加稅的措施，例如提高中國電動車的進口關稅至100%、鋼鐵及鋁的關稅增至25%、半導體由25%增至50%、鋰電池的進口關稅增至25%、太陽能電池也提高至50%。這些徵稅產品正正影響美國不少行業的再生產應用。

經濟學家批評兩黨聲稱對中國的猛烈徵稅，是基於國家安全及保障自身供應鏈的完整性，其實只是打貿易戰的藉口。民主黨聲言關心氣候變化及環保，以攻擊特朗普忽略這方面，其實有虛偽的一面，因拜登政府執政以來，美國油氣生產大幅攀升，如今美國供應歐盟約50%的天然氣，而對中國電動車及綠色能源產品加稅已背離合理的環保政策。未來無論是賀錦麗或特朗普掌政，明確的是他們都會在經濟政策方面加大力度打擊中國。模糊的是在軍事方面對中國壓迫，拜登政府是走遠路，全面在俄烏戰爭懾服俄羅斯後可更有力打擊中國，特朗普則想彎道超車，希望討好俄羅斯休戰以便全力壓倒中國。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻