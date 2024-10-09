王文濤與美商務部長通話　對美方半導體政策表關切

雷蒙多（左）過去曾與王文濤（右）會面。

中國商務部長王文濤周二（8日）跟美國商務部長雷蒙多舉行通話。雙方圍繞落實中美元首三藩市會晤重要共識，就各自關心的經貿問題進行了坦誠、深入、務實的溝通。王文濤重點就美對華半導體政策、限制中國網聯車等表達嚴正關切。

王文濤表示，兩國商務部在部長級、副部長級和司局級層面保持密切接觸，在擴大合作、管控分歧、解決企業具體關注等方面取得積極進展；中美經貿關係應成為兩國關系的壓艙石；中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上，與美方共同落實好元首會晤共識，推動中美經貿關系重回正確軌道。

王文濤強調，釐清經貿領域國家安全邊界尤為必要，有利於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，為兩國業界合作創造良好政策環境。中方敦促美方重視中國企業的具體關切，及早取消對中國企業的制裁，並改善中國企業在美營商環境。

美國商務部表示，雷蒙多在通話中指出，美國商界對中國監管透明度下降、非市場化政策及做法，以及在工業上一系列結構性產能過剩表達擔憂；重申美國國家安全不容談判，華府的「小院高牆」政策，目的是盡可能有針對性地維護美國國家安全，同時為健康的貿易及投資留有空間。