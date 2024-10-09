李光耀之女　李瑋玲逝世終年69歲

新加坡已故建國總理李光耀的女兒李瑋玲早年開始患有嚴重腦部疾病，她於周三（9日）早上在家中逝世，終年69歲。

李瑋玲的弟弟李顯揚在Facebook貼出訃告，宣布李瑋玲去世，引述她生前在李光耀私人葬禮上的悼詞「我不能崩潰，我是個客家女人」，並說自己沒有姊姊堅強。訃告表示，很快會公布葬禮細節，李顯揚也謝絕花圈，呼籲外界改向新加坡嘉諾撒傳教、帕金遜病協會、Total Well-Being SG等慈善機構捐款，因為這對李瑋玲來說更有意義。

李瑋玲是國務資政李顯龍的妹妹，她於2020年公布自己患上進行性核上麻痹（progressive supranuclear palsy），指出這是相當嚴重的腦部疾病，開始時會出現類似帕金遜綜合症的徵狀，影響肢體行動、快速眼動和平衡，導致患者容易跌倒，接着會出現吞咽困難、感到窒息、肺炎和死亡。李顯揚去年3月曾透露，李瑋玲情況非常不好。

李光耀死後，其故居的拆卸問題令第一家庭內鬥不斷上演，李顯龍、李瑋玲、李顯揚的不和公諸於世。李瑋玲和李顯揚堅持李光耀生前遺願是要拆除在歐思禮路38號的故居，但李顯龍政府拒絕拆除李光耀故居。李瑋玲更開設新Fb帳號，並稱這麽做是因為沒有公共媒體敢違抗李顯龍及其太太何晶的命令。她曾在Fb公開批評李顯龍領導「威權政府」，不像過去為人民謀福利，而是試圖遏制輿論，借紀念李光耀來謀求自己的政治資本。她直指李顯龍是「不孝之子」。