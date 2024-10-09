自民黨12人捲政治獻金醜聞 不獲眾院候選人提名

日本眾議院將於周三（9日）解散，月底舉行大選，執政自民黨當日上午舉行選舉對策會議，黨總裁兼首相石破茂、副總裁菅義偉、幹事長森山裕決定不提名12名未申報政治資金收支的黨員參加眾議院選舉。

自民黨選舉對策本部會議公布眾議院選舉279名單一選區和比例代表候選人，並交代上述未不獲提名人士的懲處。其中6人停止黨員資格，分別是前文部科學大臣下村博文、前經濟產業大臣西村康稔、自民黨前國會對策委員長高木毅、前政務調查會長萩生田光一、前復興大臣平澤勝榮、前內閣府副大臣三林裕巳。另有4人被停止黨職半年、訓誡處理，包括前復興副大臣菅家一郎、前內閣府副大臣中根一幸、前外務副大臣小田原潔、前經濟產業副大臣細田健一。其餘2人沒有黨紀處分，分別是前內閣府副大臣越智隆雄、前眾議員今村洋史。

石破茂強調自民黨對今次選舉是懷着以日本為先的信念，誠實地面對選民。森山裕表示，這是依照石破茂的方針仔細了解各選區情況後所作之決定，希望所有候選人能夠真誠地面對選民，重新讓人民產生信任。