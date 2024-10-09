真主黨建20公里越境地道　以軍拆除

以色列國防軍周二（8日）宣布，以軍拆除了一條從黎巴嫩進入以色列領土的真主黨小型隧道，目前沒有其他已知的地道可以從黎巴嫩進入以色列。

以軍指，涉事地道長20米，在以色列一方沒有出口，它越過聯合國設立的以黎臨時邊界線「藍線」約10米，位於邊境西段，靠近黎巴嫩馬爾瓦辛村，在以色列扎里特社區對面，沒有任何以色列城鎮受到地道的威脅。以軍估計，真主黨大約兩年前開始建造地道，很快就被以軍掌握相關情報，由於不想讓真主黨發現，以軍只是密切監控地道建設過程。直至數月前，以軍突擊隊在黎巴嫩南部實際發現地道。士兵搜查地道期間發現炸藥和反坦克導彈等武器，以軍趁在黎南地面行動的兵力規模更大時趁機拆除它。

戰況方面，國防軍指真主黨周二從黎巴嫩向以色列北部發射約180枚火箭彈，以軍則連夜空襲黎巴嫩首都貝魯特真主黨武器庫和據點。此外，以軍確認真主黨南部陣線的50名武裝分子和至少6名高級指揮官，在以軍周一（7日）針對黎南的大規模空襲中喪生。根據周二最新評估，以軍過去一周的地面行動中累計擊殺約450名真主黨成員。