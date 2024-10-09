中日外長通電話　華盼日內閣有新氣象

中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（9日）與日本新任外相岩屋毅通電話。王毅表示，中方期待日本新內閣有新氣象，中日關係有新發展，雙方要以史為鑒，不忘初心，拓展合作，排除干擾，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求建設性、穩定雙邊關係。

王毅表示，中方讚賞日本新內閣及岩屋毅上任以來，釋放願穩定發展兩國關係積極信號。中方對日政策始終保持穩定性、連續性，希望日方恪守在台灣問題上政治承諾，堅持一個中國原則不動搖，樹立客觀理性、積極友善對華認知，將雙方「互為合作夥伴、互不構成威脅」等重要共識體現到實際行動中，推動雙邊關係沿着正確軌道健康穩定向前發展。面對變亂交織國際局勢，地區保持總體和平穩定局面來之不易，應備加珍惜，特別是要防止外部勢力興風作浪，攪動地區對立對抗。

岩屋毅則稱，日本新內閣願大力推進日中全面戰略互惠關係，致力於構建建設性、穩定雙邊關係。日中各領域合作有着巨大潛力，日方願同中方加強各層級溝通，協商解決未決問題，為兩國國民帶來更多福祉。面對動盪不安國際局勢，日本新內閣致力於推進對話與協調外交，願同中方攜手努力，加強合作，為促進地區和平穩定、應對全球挑戰作出更大貢獻。