法國擬援烏幻影2000戰機　配新空對地武器

法國國防部長勒科爾尼周二（8日）證實，將向烏克蘭提供幻影2000戰機。戰機配備新型空對地作戰及電子戰系統，可精準打擊近250公里外的地面目標。

勒科爾尼表示，仍繼續在南錫空軍基地培訓烏克蘭空軍機師及機械機械師，目標是烏克蘭明年上半年可以使用幻影2000戰鬥。勒科爾尼透露，由於疾風戰機可能提前交付，向烏克蘭交付幻影2000有望加快。法國空軍擁有近100架各型幻影2000，海軍則有40架。其中，法國空軍37架從1990年代出廠的幻影2000-5，於本年至2029年逐步退役，估計烏克蘭能獲得12架左右。幻影2000-5加入烏克蘭空軍後，將擴大第7戰術航空旅轟炸機機隊陣容，或可另外新編一個轟炸機旅。

蘇聯1991年解體後，第7戰術航空旅繼承近200架1970年代出廠的蘇24戰鬥轟炸機，經歷歲月洗禮及俄烏戰爭，目前現役僅有十多架。烏克蘭空軍顯然計劃在可見未來讓蘇24繼續服役，並研發出新的本國製滑翔炸彈，為蘇24提供更多武器選擇。幻影2000-5交付烏克蘭後，與久經沙場的第7戰術航空旅並肩作戰，烏克蘭空軍可加強打擊南部縱深地區的俄羅斯軍艦、防空系統、指揮所和兵站。