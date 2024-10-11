【東方日報世界視線】俄經濟高度自足　抗制裁游刃有餘

西方制裁俄羅斯的策略走向失敗，是基於西方錯誤高估了自己在全球的金融經貿影響力，以及極度低估了俄羅斯的經濟實力。曾任國家銀行行長的塞爾維亞經濟學家德揚‧索斯基奇（Dejan Soskic）就分析，西方經濟學家要使用「購買力平價」（PPP）來修正計算國家的GDP（國內生產總值），即其實際經濟實力，才能正確顯示如今俄羅斯與西方制裁博弈的真相。

按購買力平價計算的GDP，中國大約是美國的120%，達到32萬億美元，居全球第一；美國以27.4萬億美元位居第二；印度以14.6萬億美元排第3；俄羅斯以6.45萬億美元排第4；日本與德國分別排第5和第6。此外，世界銀行公布按購買力平價計算的GDP，七國集團（G7）約為52萬億美元，金磚體系則為63萬億美元。

俄羅斯經濟有很大的特殊性，雖然西方一向取笑它是西方最大的加油站，但除了其GDP（按購買力平價計算）達6.45萬億美元，也是歐洲最大經濟體，更是世界上最自足的經濟體系，它有1.4億高教育水平及勤勞的人口，有全球最大的逾1,700萬平方公里國土，糧食及能源極豐富，加上森林和礦產資源，使它成為世界上少有可以透過自己的勞動人口和資源，完全不假外求的國家。

西方工業大國認為俄羅斯較西方落後，是因為歐洲大國及日本的高級消費品如汽車、名牌電子產品、奢侈品等，是俄羅斯無法生產但其人民又極之傾慕的，結果俄羅斯以大量石油、天然氣、煤、糧食、木材、稀有金屬等較「原始」的產品交換。但其實俄羅斯的基礎工業能力非常強，最重要及優勝的是，俄羅斯和中國一樣，可以有國家經濟能力維持龐大的軍工企業，而西方市場經濟主導的軍工企業，就完全依靠訂單，沒有市場需求的就不會花費維持。結果俄羅斯政府在戰爭需要下可立即啟動大量生產，西方則無法做到。

此外，西方沒有法理根據凍結俄羅斯央行3,300億美元海外資產，在歐盟的就佔逾2,100億美元，並計劃挪用，這種猶如劫掠的制裁手段，其實對俄國也有好處，因為原本蠢蠢欲動外逃的俄國本土大財團，如今只能乖乖留在國內投資，並且收購及經營撤走了的西方企業。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻