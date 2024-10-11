美認為以色列報復伊朗計劃太激進　分歧收窄

知情美國官員周四（10日）透露，華府仍然覺得以色列目前的報復伊朗計劃比預想的激進了少許，但美國總統拜登和以色列總理內塔尼亞胡當日通電話後，雙方向正確方向前進。以色列官員則指，美以對報復性質和規模的分歧有收窄。

美國官員表示，伊朗上周二（1日）對以色列發動彈道導彈攻擊以來，美以政府一直進行溝通，然後安排拜登和內塔尼亞胡周四通電話。當日，美國國家安全顧問沙利文和以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）先通電話，是兩國迄今對以色列報復計劃的最詳細討論，之後拜登和內塔尼亞胡對話期間重申了沙利文與德爾默的共識。

華府接受以色列即將對伊朗採取一次重大攻勢，同時憂慮以軍打擊某些目標的話，會導致局勢急遽升級引發區域戰爭，目前的計劃仍比白宮希望的激進，但拜登和內塔尼亞胡通話後，美方的緊張感稍微減少。美以持續進行工作層級磋商，未來數天都會繼續。

以色列安全內閣同日晚上開會討論報復計劃，以及拜登和內塔尼亞胡通話取得的共識，安全內閣可能會授權內塔尼亞胡和防長加蘭特決定執行報復時間。加蘭特下周初或到訪華盛頓，與沙利文和美國防長奧斯汀再作商討。