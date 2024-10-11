伊朗威脅相稱反擊以色列　若傷平民將改核戰略

以色列正在擬訂報復伊朗彈道導彈襲擊的方案，伊朗官員周四（10日）表明該國準備好自衞，會採取相稱攻勢回應以色列的報復，並警告若以軍傷及伊朗平民或攻擊民用區域，將導致伊朗修改核戰略。英媒周五（11日）則指，多個海灣國家正游說美國阻止以色列襲擊伊朗石油設施。

伊朗官員向俄媒表示，伊朗反擊以色列的行動會是相稱的，並基於國內及國際規範，例如若以軍攻擊伊朗石油設施，伊朗會打擊以色列境內的3個主要煉油廠；若以軍攻擊伊朗能源或核設施，伊朗就會攻擊以色列境內的相應設施。

英媒引述多名知情人士報道，伊朗外長阿格拉齊本周到沙特阿拉伯與該國王儲穆罕默德．薩勒曼會面，明確警告沙特若海灣國家允許以軍使用本國空域打擊伊朗，將被視為「戰爭行為」，伊拉克和也門的親伊朗武裝可能會攻擊相關國家的石油設施。沙特、阿聯酋、卡塔爾等國已拒絕讓以色列導彈飛越本國空域，並希望以軍不會打擊伊朗石油設施，惟以軍導彈仍可飛越約旦或伊拉克空域。同一時間，沙特和美國正進行國防層級溝通，阿聯酋亦與美方磋商。