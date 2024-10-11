朝切斷兩韓鐵路公路　韓指為防範內出外入

北韓周三（9日）宣布即日起切斷連接南韓的鐵路和公路，加固防禦工事並封鎖南部邊境。南韓聯合參謀本部議長金明秀周四（10日）指，朝方目的是防範北韓人外逃。

金明秀表示，金正恩體制有恐懼情緒，在南部邊境構築隔離牆是為了防範外部入侵，自我孤立，是防範內出外入而採取的牽強之舉。他指出，連接兩韓的陸路交通有東海線及京義線鐵路、東海7號公路、箭頭高地通道等，北韓從去年12月起在東海線和京義線鐵路埋設地雷，今年8月完成軌枕和軌道拆除。他公開朝方切斷兩韓陸路交通線的圖片，透露韓軍早已捕捉到朝方動向，北韓今次宣布完全切斷交通線是為了對相關活動賦予正當性。

南韓軍方周五（11日）公布，一名北韓男子於9月17日凌晨乘坐木船越過西海白翎島附近的北方界線（NLL）向南韓投誠。韓軍在木船越過北方界線前已捕捉到相關動向，對它進行安全引導。

另外，聯合參謀本部周五再次偵察到北韓向南韓空域飄送垃圾氣球，氣球或隨風飄至京畿道北部和江原道地區，這是北韓時隔3天再向南韓空飄垃圾氣球。