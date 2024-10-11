李強晤歐洲理事會主席　盼制訂客觀理性對華政策

中國國務院總理李強周五（11日）在老撾萬象出席東亞合作領導人系列會議期間，會見歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾。李強表示，中國將歐洲視為中國外交的重要方向和推進中國式現代化的重要合作夥伴，同時也是歐洲實現能源和綠色轉型、共促和平和發展的重要合作夥伴，希望歐盟機構正確看待中國發展，制訂客觀、理性的對華政策。

李強表示，去年12月以來中歐保持密切高層交往，雙方通過實際行動釋放中歐重視戰略溝通、願意加強合作的有力信號，繼續以中歐關係的穩定性為世界注入確定性。中方願與歐方進一步鞏固中歐關係穩定向好勢頭，增進戰略互信，加強互利合作，為提升雙方人民福祉、推進全球和平發展事業作出更大貢獻。

查爾斯‧米歇爾表示，歐方積極評價中國近年來取得的發展成就，高度重視與中國的全面戰略夥伴關係，期待與中方加強各層級各領域交往對話，加深相互理解，拓展互利合作，增進雙方人民福祉。歐方希望通過對話協商解決有關問題，促進歐中經貿關係發展；同時堅持戰略自主，願與中方加強在國際多邊事務中的溝通協調，共同應對氣候變化等全球性挑戰。