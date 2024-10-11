涉逾千億人民幣詐騙案　華漢印尼落網

印尼官員周四（10日）公布，峇里島移民官員日前拘捕一名39歲中國男子，他涉嫌參與向逾5萬名中國客戶實施超過1,000億元人民幣（約1,100億港元）的投資詐騙，正被北京通緝。

當局只透露被捕男子姓氏和名字的首字母「LQ」，國際刑警組織上月25日已對他發出紅色通報，要求世界各地的執法機構拘留或逮捕他。他翌日持姓名顯示為喬·林（Joe Lin）的土耳其護照，首次從新加坡抵達峇里島，在印尼境內並無違法行為。他本月1日在峇里島伍拉‧賴國際機場試圖前往新加坡，但被自動通關系統拒批出境。

印尼法律和人權部移民局局長卡里姆（Silmy Karim）周四表示，機場電腦註冊系統中的生物特徵數據將他識別為被北京通緝的疑犯，令他最終落網。身穿橙色上衣、戴口罩的「LQ」當日現身新聞發布會，未發表任何聲明。國家警察國際部門負責人穆爾蒂（Krishna Murti）表示，需時決定是否將他驅逐出境或引渡返華，期間需確認他是否土耳其公民，抑或使用假護照進入印尼。