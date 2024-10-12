經香港潛逃失聯逾1年　涉投資詐騙華漢印尼落網

印尼警方和移民總局周四（10日）通報本月初在峇里島機場逮捕一名被國際刑警列入紅色通緝名單的39歲中國逃犯林強（音譯，Lin Qiang）。他涉嫌參與巨額投資詐騙，被指去年經香港捲款潛逃至新加坡，失聯一年多後落網，後續或會移交中方。

內媒周五（11日）報道，和合首創投資管理有限公司去年「爆雷」，嚴重資不抵債，逾期未兌付，從逾5萬名中國苦主非法集資超過1,000億元（人民幣，下同，約1,100億港元），當時有多項業務空轉，而公司董事長兼行政總裁林強可支配資金池，包括倒進自己的口袋裏，相關資金池虧空至少50億元（約56億港元）。去年8月25日後，外界再聯繫不到他，公司當時亦發布公告證實無法與他取得聯繫。

報道稱，林強失聯前一個月，其妻兒以旅遊名義前往新加坡，他的父母亦在事發後一周到當地，林強則從香港出境後，通過地下錢莊加速向境外轉移資金，籌劃全家移民新加坡。上海警方隨後通報，因「和合系」公司涉嫌非法集資犯罪，進行立案偵查，並對多名疑犯採取刑事強制措施。