颶風米爾頓毀逾百屋增至18死　拜登明視察佛州

颶風米爾頓日前吹襲美國佛羅里達州，截至周五（11日）造成至少18人死亡，部分人返回家園收拾時被樹木壓死，仍有約200萬戶居民停電。總統拜登同日引述專家估計，颶風造成損失高達500億美元（約3,900億港元），強調聯邦政府正提供一切所需資源來處理災情。他預定下周日（13日）視察佛州災區，並表明願意與州長德桑蒂斯會面。

米爾頓及其帶來的龍捲風橫掃佛州期間摧毀約150幢房屋，令電線杆和樹木倒塌，並導致街道阻塞。風暴潮亦造成嚴重水浸，救援人員周五繼續救出被洪水沖至墨西哥灣的民眾。災民返回家園檢視損失，部分房屋摧毀，也有人家中填滿風暴帶來的泥沙。全州29％油站無燃料供應，在重災區坦帕灣和聖彼得斯堡比例上升至73％。當局仍在緊急評估颶風造成的影響，不排除死亡人數繼續增加。

拜登周五稱，他將要求國會撥出更多資金賑災，包括針對小型企業的災難貸款計劃，並敦促議員為額外的災難援助資金開綠燈。他指已就此接觸國會共和黨人，雖然自己未直接與眾議院議長約翰遜溝通，但認為對方會收到訊息。德桑蒂斯早前被指拒絕接聽民主黨總統候選人、副總統賀錦麗來電，拜登周五指德桑蒂斯一直非常合作，並稱只要對方有時間，便會會面。

風災繼續成為總統選舉焦點，共和黨總統候選人特朗普早前暗示拜登政府應對風災缺乏計劃，導致共和黨選民被拋棄，而且讓「美國人被淹死」。賀錦麗和白宮指摘特朗普操弄政治，拜登批評共和黨競選團隊談論風災的方式太「非美國式」。有陰謀論指美國政府控制天氣造成風災，拜登稱不認為特朗普是造謠的罪魁禍首，形容對方只是最多嘴，又強調散布風災謠言的人將付出代價。