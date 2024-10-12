總統並非普選產生　投票計票制度一覽

美國下月舉行總統選舉，由民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗迎戰共和黨總統候選人、前總統特朗普。無論誰人翌年入主白宮，不僅影響全美，甚至牽動全球政經局勢。以下是投票及計票制度常見問題：

●總統選舉何時舉行？

2024年總統選舉將於11月5日舉行，當天是星期二。獲勝者2025年1月起入主白宮，擔任一屆為期4年總統任期。

●選舉採用甚麼投票制度？

總統並非由全美選民普選選出，而是透過選舉人票誕生，即選舉人團制度。除了兩個州份，各州及首都華盛頓採取「贏家通吃」原則，即代表總統候選人一旦在某州獲得最多普選票數，就會得到該州全數選舉人票。例如，加州共有54張選舉人票，即使賀錦麗所得普選票數險勝特朗普，仍可全取54票。

●當選人需取得多少張選舉人票？

全美共有538張選舉人票，總統候選人只要取得過半270張選舉人票即告當選。

●各州如何分配538張選舉人票？

各州選舉人票數量大致反映該州人口規模，每隔一段時間可能有所改變，視乎人口普查結果而定。

●選舉人一定要投給勝利者？

在實際操作中，選舉人幾乎總是會把選舉人票投給在該州贏得最多選票總統候選人。假如選舉人所投選舉人票與該州選民投出人選存在衝突，那就會成為「失信選舉人」。

●如無人取得270張選舉人票，如何選出總統？

眾議院將投票選出總統。

●誰人有資格投票？

只要年滿18歲公民均有資格投票，不包括波多黎各、關島、美屬維爾京群島及美屬薩摩亞等領地居民。

●何時知道結果？

一般情況下，勝出總統候選人當晚就會宣告能夠入主白宮。