總統選舉倒數僅一個月 關鍵日程一覽

到底誰人入主白宮（圖），至今仍存不少變數。

自美國前總統特朗普2020年敗選後，外界一直關注他會否捲土重來，導致共和黨總統初選亦成焦點。以下是由2024年計起關鍵日程：

2024年1月15日：艾奧瓦州舉行共和黨首場總統初選，特朗普取得過半票數。

2024年2月3日：南卡羅萊納州舉行民主黨首場總統初選，由現任總統拜登勝出。

2024年3月5日：多州同時舉辦總統初選，俗稱「超級星期二」。

2024年6月27日：拜登與特朗普出席總統候選人首場電視辯論。

2024年7月15日：共和黨全國代表大會開幕。

2024年8月19日：民主黨舉行黨全國代表大會。

2024年9月6日：北卡羅萊納州首先向申請郵寄選票選民發送選票。

2024年9月10日：民主黨總統候選人賀錦麗與特朗普現身第二場總統候選人電視辯論。

2024年10月1日：副總統候選人電視辯論。

2024年11月5日：總統選舉投票日。

2024年12月17日：選舉人團開會，選出總統及副總統。

2025年1月6日：由參、眾兩院兩黨代表宣讀，並清點選舉人團投票結果，再由副總統兼參議院議長宣布勝選者。

2025年1月20日：正、副總統就職。