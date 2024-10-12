特朗普籲處死移民殺人犯　賀錦麗爭取共和黨選民倒戈

距離美國總統選舉不足一個月，共和黨總統候選人特朗普周五（11日）到科羅拉多州拉票，爭取反移民的選民支持，並呼籲對殺害美國人的移民處以死刑。民主黨總統候選人賀錦麗則到關鍵搖擺州亞利桑那州造勢，承諾當選後會成立兩黨顧問委員會幫助制訂政策，希望爭取共和黨選民支持。

特朗普在科羅拉多州奧羅拉市的集會台上擺放委內瑞拉黑幫成員的照片，指摘他們佔領美國，揚言當選後「會拯救奧羅拉和每一個被入侵及征服的城鎮，會把這些兇狠嗜血的罪犯送進監獄，或將他們踢出我們的國家」。他早前指有委內瑞拉黑幫成員控制奧羅拉部分住宅，但同屬共和黨的奧羅拉市長科夫曼周五指，有關憂慮被嚴重誇大。

賀錦麗在亞利桑那州斯科茨代爾競選活動上強調，為了保持世界上最強大民主國家的地位，美國需要健康的兩黨制，呼籲無黨派人士和共和黨人挺身而出反對特朗普。她承諾將成為一位為所有美國人服務的總統，強調美國人共識遠大於分歧。《華爾街日報》民調顯示，特朗普在多個關鍵搖擺州以約1個百分點領先賀錦麗，而賀錦麗在亞利桑那州領先特朗普2個百分點。