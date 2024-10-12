選舉人團制度被指無代表性　改革呼聲愈高

美國總統選舉採用選舉人團制度，先由各州公民選出選舉人，再由選舉人代表所屬州份投票，並非公民普選。近年針對美國總統選舉的改革呼聲愈來愈高，認為制度已經落後於時代，剝奪了數百萬人的選舉權。

選舉人團制度於1787年列入美國憲法，作為一人一票選舉原則及直接任命總統之間的折中方案。按照規則，選舉人團由538人組成，一人一票，獲超過270張選舉人票的總統候選人即當選。有48個州份採用「勝者全取」（the winner-take-all）的辦法，意味大部分州會將所有選舉人票都給予該州選民投票中勝出的人，唯獨內布拉斯加州和緬因州採取區域計票制（District system），當地的選舉人票根據不同選區結果分配。有美媒直言，當今的選舉人團制度運作情況尤為鮮明地提醒民眾，美國的民主不公平、不平等且不具有代表性。

歷史上曾有5次總統候選人贏普選票但輸選舉人票，最終落敗的情況。對上一次是在2016年，當時的共和黨總統候選人特朗普在普選票敗給民主黨總統候選人希拉妮，但因獲得的選舉人票較多，最終入主白宮。