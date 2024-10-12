墨爾本商場少年當眾追斬　3人傷6人被捕

澳洲華人區治安問題令人憂慮，維多利亞省墨爾本唐卡斯特一個商場周五（11日）傍晚發生持刀傷人案，3名少年遭另外多名少年當眾追斬和毆打，流血受傷。警員荷槍實彈趕至，當場拘捕6名10多歲少年。3名傷者情況嚴重但無生命危險，獲送醫院治理。一眾商場顧客目擊全程不斷尖叫，事後仍心有餘悸。

事發於唐卡斯特韋斯特菲爾德商場，周五傍晚5時30分，多名身穿連帽衞衣的少年追打3名白人少年，期間闖入一間快餐店用餐區域，當時有多名顧客。施襲者抄起餐廳座椅揮打目標，一眾顧客和保安見狀從中介入阻撓時，施襲者突然亮刀，導致途人倉皇四散尖叫。施襲者轉移陣地追打目標，並在一間服裝店地上留下血漬。軍裝警員接報趕抵商場，封鎖多區圍捕施襲者，並救出傷者。

維省警方同日通報，初步調查顯示打鬥在商場的美食廣場開始，3名少年不同程度受傷，一人上半身疑被刺傷，一人背部被割傷，一人手臂有撕裂傷，接受治理後情況穩定。多名華人目擊者在社交平台留言指，當時一名白人少年的鼻受傷流血，獲快餐店顧客拉開照顧，但施襲者仍在周邊對峙徘徊，試圖接近，更直接衝入人群攻擊。