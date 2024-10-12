大選支持度緊咬　7大關鍵搖擺州介紹

美國部分州份選民並無特別偏好，既可以支持民主黨總統候選人賀錦麗，亦不會排除臨陣轉軚票投共和黨總統候選人特朗普，故被稱作搖擺州，是決定誰人能夠入主白宮關鍵。外界估計，今屆總統選舉共有7大關鍵搖擺州，分別是亞利桑那州（AZ）、喬治亞州（GA）、密歇根州（MI）、北卡羅萊納州（NC）、內華達州（NV）、賓夕凡尼亞州（PA）及威斯康辛州（WI）。

●亞利桑那州（AZ）

亞利桑那州傳統支持共和黨，共有11張選舉人票。惟拉丁裔人口、退休人士及受過高等教育年輕民眾湧入，當地選民逐漸轉向支持民主黨。資料顯示，共和黨代表在2012年亞利桑那州總統選舉大勝民主黨代表高達9個百分點，2016年急跌至3.5個百分點，2020年選舉開始落後0.3個百分點。由於當地位於美國西南部，與墨西哥接壤，賀錦麗與特朗普如何應對非法移民問題，或成為勝負關鍵。

●喬治亞州（GA）

喬治亞州共有16張選舉人票，過去屬於「紅州」之一，州內三分之一人口是非裔美國人，民主黨總統候選人賀錦麗有望取得選民支持。特朗普2016年仍以5個百分點優勢擊敗對手，2020年卻以0.24個百分點不敵民主黨時任總統候選人拜登，更被揭曾施壓州務卿「找出」選票，捲入企圖推翻該州選舉結果官司。

●密歇根州（MI）

由上世紀90年代開始，密歇根州一直是「藍州」，直至2016年被特朗普攻陷，不過2020年再次「轉藍」，今屆坐擁15張選舉人票。由於該州擁有全美最大阿拉伯裔國民比例，拜登政府親以立場或流失部分鐵票。在2020年總統選舉，拜登僅以不足3個百分點優勢勝出，表現遜於預期。

●北卡羅萊納州（NC）

北卡羅萊納州近年多次由共和黨總統候選人勝出，僅得民主黨籍前總統奧巴馬2008年打破慣例，不過兩黨在每屆總統選舉得票率仍相當接近，勝負實在難料。例如，拜登2020年一度在民調領先特朗普，最終得票率僅以約1.34個百分點敗陣。該州今屆總統選舉擁有16張選舉人票，較上屆增加一張，或成誰人入主白宮關鍵。難怪特朗普7月經歷暗殺未遂事件後，在該州舉行首次戶外集會，並說：「這個州非常非常重要。」

●內華達州（NV）

內華達州擁有6張選舉人票，近年來屬於民主黨囊中物，不過領先共和黨優勢正逐漸收窄。自新冠疫情幾乎絕迹後，該州復甦速度不及其他州份，失業率更僅次加州及首都華盛頓。特朗普曾承諾，一旦再次執政將會全面減稅及減少監管，有望繼2004年總統選舉後成為藍州。

●賓夕凡尼亞州（PA）

賓夕凡尼亞州正是位於「鐵銹帶」，一向支持民主黨，直至2016年破例轉藍。在拜登政府執政期間，全美經歷通脹，當地正是最受影響州份之一，州內食品價格上漲速度比起其他州份來得更快。若通脹率未能在選前明顯回落，賀錦麗恐會失去19張選舉人票。

●威斯康辛州（WI）

威斯康辛州選民近年傾向支持民主黨，僅得2016年一屆集體「翻紅」支持特朗普。惟早前民調顯示，第三勢力、獨立候選人小羅拔‧甘迺迪在當地支持率亦不容忽視，之後轉為支持特朗普，或成為勝負關鍵。威斯康辛州今屆擁有10張選舉人票，與上屆票數相同。