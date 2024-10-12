上屆大選投票率高　拜登輕鬆挫特朗普

回顧美國2020年總統選舉，民主黨正副總統候選人拜登及賀錦麗取得306張選舉人票，大勝共和黨代表特朗普及彭斯。即使不計選舉人票，拜登亦取得超過8,100萬張普選票，佔總數51.3%，創1932年以來時任總統挑戰者最高得票率。

受新冠疫情影響，超過1.55億張普選票中，逾1億張是在選舉當天之前親自前往票站或經過郵寄方法投出，整體投票率創1900年以來新高。拜登當時囊括25個州份、首都華盛頓及內布拉斯加州一個國會選區選舉人票，輕鬆跨過270張選舉人票門檻，成為第46任美國總統。

至於特朗普同樣贏得25個州份及緬因州一個國會選區選舉人票，不過僅取232張選舉人票，成為美國近代繼卡特及老布殊後，少數尋求連任失敗總統。若計算普選結果，他亦只取得超過7,400萬票，較拜登足足少約706萬張普選票。

是次總統選舉勝敗關鍵在於，拜登成功以微輕票數攻陷傳統「紅州」喬治亞州，成為自1996年以來首名再度贏得喬州民主黨總統候選人。此外，他亦取得另一「紅州」亞利桑那州選民支持，成為繼前總統克林頓後，另一贏得該州的民主黨代表。

反觀特朗普未能贏出對上一屆總統選舉失落任何州份之餘，更失去「鐵銹帶」密歇根州、賓夕凡尼亞州及威斯康辛州，縱使連續兩屆從民主黨手中勝出俄亥俄州、艾奧瓦州及佛羅里達州亦無助扭轉敗局。

在該屆總統選舉舉行前，多個指標預測特朗普可順利連任，結果卻恰恰相反。有分析認為，相關指標不再準確原因在於美國政治兩極化，以及城鄉分化變得日益嚴重。