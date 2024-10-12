北約將舉行年度核演習　秘書長表明懾俄

俄羅斯總統普京日前警告，任何北約國家向烏克蘭提供遠程導彈襲擊俄羅斯境內，都被視為直接參與戰爭。北約新任秘書長呂特周五（11日）強調，北約國家不應也不會理會普京的威脅，會透過下周一（14日）開始的北約年度核演習，向俄方表明北約已準備好回應任何威脅。對於西方未允許烏克蘭使用導彈襲擊俄境內目標，他不認為會削弱烏克蘭或改變戰爭結果。

下周一舉行的「堅定正午」（Steadfast Noon）演習由比利時和荷蘭主辦，來自13個國家的2,000名軍事人員和約60架飛機將參加，其中包括F35A戰鬥機和B52轟炸機。演習將持續約兩周，期間不會使用任何實彈武器，但會模擬戰機攜帶美國核彈頭的任務。大部分演習在距離俄羅斯約900公里的北海舉行，北約官員指俄方已獲悉有關演習。呂特指，整場演習重點區域將放在北海、英國、比利時和荷蘭。

俄羅斯副外長里亞布科夫周四（10日）透露，聯合國安理會常任理事國、擁有核武的俄羅斯、美國、中國、法國和英國將於未來兩周在美國紐約舉行會議，商討更詳細、具體的協調計劃。里亞布科夫未提及上述會議的具體日期，也未透露與會官員級別。俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫稱，該會議很可能與俄羅斯宣布修改核威懾政策、西方藉此進一步對俄施壓有關。