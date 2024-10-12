紛紛模仿彈跳豬妝容　美妝網紅掀熱潮

泰國綠山國家野生動物園的侏儒河馬幼崽「彈跳豬」（Moo Deng）爆紅至今，熱度未減，一群美妝網紅近日更借勢掀起一股熱潮，紛紛化上模仿彈跳豬水潤光滑外表的妝容，其中也有男性跟風，深受網民歡迎。

第一批帶起該熱潮的加拿大網紅彭梅（Mei Pang，音譯）在網上分享，如何化出具彈跳豬神髓的妝容。她使用保濕噴霧來模仿水光肌，然後在顴骨上塗上粉嫩的腮紅，並暈染出亮麗的銀灰色眼影，再使用灰色唇膏便告完成。彭梅最後不忘模仿彈跳豬的經典激動表情，令妝容效果昇華。

彈跳豬的表皮深灰色，臉頰兩旁卻呈現玫瑰粉紅色，有如胭脂效果。彭梅表示，妝容靈感來自彈跳豬的水潤皮膚、明亮雙眸和對生活的熱情。彈跳豬妝容帶起的風潮甚至燒回泰國本土，令部分色系胭脂等化妝品出現搶購潮，同時也提醒女士們着重保濕護膚，才能像彈跳豬一樣擁有水潤、晶瑩剔透的肌膚。

有外媒認為，網民模仿彈跳豬妝容不但因為牠可愛，更因牠天性無憂無慮、不受外界干擾，在日常生活中茁壯成長，而且對生活的熱情永無止境，又會為發現新事物而喜悅。在精神層面方面，上述特質一如大家肆無忌憚的青春歲月，令成年人嚮往。