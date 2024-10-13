華稱與歐電動車反補貼談判　存重大分歧

中歐雙方近日就歐盟電動車反補貼案開展20多天磋商，中方團隊已返回國內。中國商務部新聞發言人上周六（12日）表示，中方通過對話磋商尋求解決方案態度及誠意無變，已正式邀請歐方盡快派技術團隊來華，繼續下一階段面對面磋商，並為此做好一切準備，希望歐方能夠與中方相向而行，盡早安排來華並以建設性態度加快推進磋商，爭取早日達成妥善解決方案。

談及磋商有何進展時，發言人稱商務部部長王文濤9月19日曾與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談，雙方一致同意繼續推動歐盟對華電動車反補貼案價格承諾協議談判。自9月20日開始20多天中，中歐技術團隊在比利時布魯塞爾共舉行8輪密集磋商。經過艱苦努力，雙方在一些領域取得重要進展。遺憾的是，歐方始終未積極回應涉及中歐業界核心關切問題，雙方還存在重大分歧，到目前為止，磋商仍未達成雙方均能接受解決方案。

被問及歐委會正就歐盟電動車反補貼案單獨與部分企業進行價格承諾談判，對此有何評論時，發言人稱中方一直本着最大誠意及善意與歐方對話磋商。中方認為，包括在華歐資企業在內不同類型中國企業已授權中國機電商會，提出代表行業整體立場價格承諾方案，是當前中歐磋商基礎。如歐方在與中方磋商同時，又與部分企業單獨展開價格承諾談判，將動搖談判基礎及互信，會給雙方磋商帶來干擾，不利於推進磋商整體進程。中方希望歐方充分展現誠意，認真對待業界核心關切，在當前磋商基礎上盡早達成各方均能接受解決方案。